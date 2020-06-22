Полпред президента в УрФО возложил цветы в Екатеринбурге

Николай Цуканов почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

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Полпред президента в УрФО Николай Цуканов принял участие в возложении цветов в День памяти и скорби. Церемония прошла сегодня, 22 июня, в Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. Она началась с минуты молчания, затем представитель главы государства и другие высокопоставленные лица возложили к мемориалу цветы и венки.



«В торжественной церемонии участвовали губернатор Свердловской области Е. Куйвашев; командующий войсками Краснознаменного Центрального военного округа А. Лапин; командующий войсками Уральского округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации А. Попов; председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л. Бабушкина; глава города Екатеринбурга А. Высокинский; представители религиозных конфессий»,— сообщили в пресс-службе полпреда в УрФО.

Напомним, 79 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война. Церемонии памяти погибших проходят по всей стране. У Кремля к могиле неизвестного солдата возложил венок президент страны Владимир Путин. В Челябинске в церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер. Он возложил цветы к «Вечному огню» на Аллее Славы. Также сегодня в 12:15 по москвскому времени по всей стране прошла минута молчания.