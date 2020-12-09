Полпред президента поздравил Героев России УрФО

Владимир Якушев встретился с 8 жителями Урала, удостоенными этого звания.

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев в День Героев Отечества провел торжественный приём с жителями Урала, удостоенными этого почётного звания. Полпред главы государства поздравил их с праздником, а затем за чашкой чая обсудил насущные вопросы. В том числе работу в сфере патриотического воспитания. Участники встречи поделились мнениями по этому направлению, а также высказали конкретные предложения.

«Вопросы патриотического воспитания — задача государственной важности. Уверен, что именно вы, Герои Отечества, вносите неоценимый вклад в формирование патриотизма у молодёжи, ведете большую общественную работу, принимаете участие в мероприятиях регионального и всероссийского масштаба. На вас равняется молодёжь», — подчеркнул Владимир Якушев.

Во встрече с полпредом приняли участие 8 Героев России: Сергей Воронин, Олег Касков, Сергей Мыльников, Илья Панфилов, Игорь Родобольский, Дамир Юсупов, Роман Шадрин, Владимир Шарпатов.