Владимир Путин вручил челябинскому токарю орден Дружбы

Церемония награждения состоялась в Кремле

Президент России Владимир Путин сегодня, 30 мая, вручил токарю ПО «Маяк» (Озерск) Игорю Пряхину орден Дружбы. Церемония вручения государственных наград состоялась в Кремле.

Ордена Дружбы были также удостоены спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям актер Стивен Сигал, токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин, директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай.

«Все вы — участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых смелых, амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество. Сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами», — сказал Владимир Путин.

В ходе церемонии президент особо отметил труд матери 14 детей из Тверской области Ольги Верпаковской, которой присвоено звание «Мать-героиня».

Наград удостоены также российские деятели культуры и спорта. Так, главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова получила орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени, а народному артисту России художественному руководителю Мариинского театра и гендиректору Большого театра Валерию Гергиеву вручен такой же орден второй степени. Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручен певцу Стасу Михайлову.