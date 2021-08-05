Погорельцев поселков Джабык и Запасное начали уведомлять о выплатах на новое жилье

Люди смогут выбрать — строить дом или использовать средства на покупку готового

Министерство социальных отношений Челябинской области начало уведомлять жителей поселков Джабык и Запасное, потерявших жилье после крупного пожара, о получении выплат, сообщили в ведомстве. Средства можно использовать как на строительство, так и на покупку готовых домов или квартир.

«Жителям Карталинского района, утратившим в результате пожара единственное жилье, будет предоставлен выбор. По решению главы региона, если они решат строиться, то за счет единовременной социальной выплаты для них будут возведены новые дома большей площади. Если было меньше 60 квадратных метров, то — 60, если меньше 80 „квадратов“, то — 80, если меньше 100 квадратных метров, то — 100. По нашим данным, таких собственников 30 человек»,— прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Тем, кто лишился единственного жилья и захочет купить готовые дома или квартиры, выплата будет предоставлена из расчета площади сгоревшего жилого помещения.

Собственники, у кого утраченные дома не были единственной недвижимостью, также смогут выбирать — строительство или покупка. Выплата будет рассчитана исходя из площади сгоревших помещений, умноженной на стоимость квадратного метра 34 690 рублей. Эта сумма определена Минстроем РФ.

В министерстве социальных отношений региона уже выдают уведомления о праве на выплату. Деньги будут зачисляться на основании подтверждающих документов на счет подрядной организации в два этапа: аванс 50% и 50% по окончании стройки. В случае покупки жилья средства в размере 100% зачисляются на счет продавца после регистрации в Росреестре.

Напомним, в поселках Джабык и Запасное Карталинского района, где после пожара 46 семей остались без жилья, возводят первые дома. Построить жилье подрядчики должны до 1 октября 2021 года.

29 июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред по УрФО Владимир Якушев оценили ход восстановительных работ в поселках и пообщались с жителями и застройщиками. Подробнее — в нашем фоторепортаже.