Новые дома для погорельцев из Джабыка и Запасного: фоторепортаж со стройплощадки

Людям должны передать жилье до 1 октября 2021 года

В поселках Джабык и Запасное Карталинского района, где после пожара 46 семей остались без жилья, возводят первые дома. В четверг, 29 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред по УрФО Владимир Якушев оценили ход восстановительных работ в поселках и пообщались с жителями и застройщиками. Корреспондент ИА «Первое областное» также побывал на месте стройки. Подробнее — в нашем фоторепортаже.









Еще пару недель назад часть пострадавших поселков была похожа на выжженное поле. Повсюду можно было увидеть разрушенные огнем остатки кирпичных сооружений и участки, на которых деревянные постройки сгорели дотла.









В поселках было нарушено электроснабжение, люди лишились источника водоснабжения. Но сети оперативно удалось восстановить, ведь часть поселков от огня не пострадала, там продолжают проживать люди, которым необходимы все коммунальные ресурсы.









Сейчас на стройплощадке кипит работа: подрядчики сперва расчистили территорию от выгоревших строений, завели на участок спецтехнику и сейчас обустраивают фундаменты новых домов.









В пострадавших поселках в первую очередь построят дома для тех, кто жил в них постоянно. Компенсаций взамен утерянного жилья не предполагается — люди получат новые квадратные метры. Возможность получить выплату предоставят только дачникам.









Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подготовило проекты домов на 60, 80 и 100 квадратных метров, определило подрядчиков.









Проекты домов предусматривают улучшение жилищных условий пострадавших. К тому же они все будут газифицированы, даже если в доме действовало печное отопление. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер.









Определен тип дома — это одноэтажный дом с четырехскатной крышей, в качестве материалов будут применяться шлакоблок и утеплитель. Это типовые дома, которые часто строятся по всей Челябинской области.





Ранее глава регионального Минстроя Юлий Элбакидзе сообщал, что жители сами определят — либо возводить дом для них в том же поселке, либо переехать им в соседние населенные пункты — в квартиру либо в жилой дом. Власти предоставили жителям право выбора.









По поручению губернатора Алексея Текслера новые дома должны возвести до 1 октября.





Напомним, в результате пожара в июле 2021 года в Карталинском районе 78 строений там было уничтожено огнем, из них 46 жилых домов.