В поселках Джабык и Запасное Карталинского района, где после пожара 46 семей остались без жилья, возводят первые дома. В четверг, 29 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред по УрФО Владимир Якушев оценили ход восстановительных работ в поселках и пообщались с жителями и застройщиками. Корреспондент ИА «Первое областное» также побывал на месте стройки. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

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Еще пару недель назад часть пострадавших поселков была похожа на выжженное поле. Повсюду можно было увидеть разрушенные огнем остатки кирпичных сооружений и участки, на которых деревянные постройки сгорели дотла.

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В поселках было нарушено электроснабжение, люди лишились источника водоснабжения. Но сети оперативно удалось восстановить, ведь часть поселков от огня не пострадала, там продолжают проживать люди, которым необходимы все коммунальные ресурсы.

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Сейчас на стройплощадке кипит работа: подрядчики сперва расчистили территорию от выгоревших строений, завели на участок спецтехнику и сейчас обустраивают фундаменты новых домов.

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В пострадавших поселках в первую очередь построят дома для тех, кто жил в них постоянно. Компенсаций взамен утерянного жилья не предполагается — люди получат новые квадратные метры. Возможность получить выплату предоставят только дачникам.

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Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подготовило проекты домов на 60, 80 и 100 квадратных метров, определило подрядчиков.

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Проекты домов предусматривают улучшение жилищных условий пострадавших. К тому же они все будут газифицированы, даже если в доме действовало печное отопление. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер. 

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Определен тип дома — это одноэтажный дом с четырехскатной крышей, в качестве материалов будут применяться шлакоблок и утеплитель. Это типовые дома, которые часто строятся по всей Челябинской области.

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Ранее глава регионального Минстроя Юлий Элбакидзе сообщал, что жители сами определят — либо возводить дом для них в том же поселке, либо переехать им в соседние населенные пункты — в квартиру либо в жилой дом. Власти предоставили жителям право выбора.

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По поручению губернатора Алексея Текслера новые дома должны возвести до 1 октября.

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Напомним, в результате пожара в июле 2021 года в Карталинском районе 78 строений там было уничтожено огнем, из них 46 жилых домов.