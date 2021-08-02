На Южном Урале после пожара в Джабыке откроют новые пожарные части

В пострадавшем от огня лесу этой осенью высадят 600 тысяч сосен

В Челябинской области откроют новые пожарные части и закупят спецтехнику. Пожарная служба появится в селе Еленинка Карталинского района и поселке Гранитный Кизильского района. Они позволят пожарным бригадам доезжать до места ЧП за 5—10 минут, сообщает региональное ГУ МЧС.

Необходимость расширения службы стала очевидной после июльского пожара на юге области, когда пострадало 12 тысяч гектаров Джабык-Карагайского бора, а у жителей Джабыка и Запасного огонь уничтожил 80 построек: жилые и садовые дома, бани, хозяйственные строения. Вопросы восстановления поселков и лесного фонда стали главной темой визита полпреда УРФО Владимира Якушева в Челябинскую область на прошлой неделе. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он пообщался с жителями Джабыка, Запасного и строителями.

Первые дома сдадут уже к середине сентября. Это было одно из поручений президента Владимира Путина во время совещания по лесным пожарам, которое прошло 21 июля. Губернатор Алексей Текслер доложил об обстановке в Челябинской области и о том, как начато строительство домов для пострадавших южноуральцев. Тогда президент поручил довести до пострадавших людей все выплаты и построить новые дома до холодов.

Кроме восстановительной работы на месте, в регионе идет обновление системы противопожарной службы. По итогам совещания президент поручил обеспечить регионы тяжелой техникой, расширить сеть региональных лесопожарных центров и усилить кадры соответствующих служб.

«Дополнительно оснастим противопожарную службу области новыми пожарными автоцистернами, до 100 млн рублей будет выделено на обновление автопарка, создадим фонд ранцевых огнетушителей, разработаем региональные программы плановой замены пожарной техники», — отметил Алексей Текслер.

Строительство пожарных частей должно завершиться к началу 2022 года.

В Карталинском районе пожарные будут «прикрывать» поселок Джабык, он стоит в лесу и оказался одним из самых пострадавших. Новая часть возьмет под охрану еще шесть поселков. В них проживает порядка 3,5 тысячи человек. Новые подразделения будут помогать местным лесникам защищать от пожаров памятник природы регионального значения — Джабык-Карагайский бор.

«Сейчас ближайшая к бору лесопожарная станция находится в Джабыке. Там у нас одна пожарная машина, один малый лесопатрульный комплекс и три трактора с плугом. Если отправлять бригаду с Анненска до Запасного и Джабыка, то это минимум час нужно ехать, там 40 километров. Мы ждем, что в этом году откроют новую пожарную часть в Еленинке. Тогда лесники в случае ЧП смогут оказаться на месте в течение 5—10 минут», — рассказал руководитель Карталинского лесхоза Юрий Попов.

Этой осенью начнутся компенсационные посадки. Лесники высадят 600 тысяч саженцев сосны на участке, пострадавшем от пожара. Весной следующего года работы продолжатся.