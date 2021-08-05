Владимир Путин посетит пострадавший от лесных пожаров юг Челябинской области

Президент России проведет в Магнитогорске совещание по борьбе с природными возгораниями

В пятницу, 6 августа, на юге Челябинской области работает президент России Владимир Путин. Глава государства планирует осмотреть территории, пострадавшие от лесных пожаров в начале июля, и провести совещание, посвященное борьбе с огненной стихией, сообщает пресс-служба администрации президента.

По данным пресс-службы, Владимир Путин прибудет в аэропорт Магнитогорска. Президент также намерен совершить облет территорий, пострадавших от пожара. В планах главы государства также совещание по борьбе с лесными пожарами, в котором в режиме ВКС примут участие главы регионов, где этим летом отмечались крупные пожары в лесах.

Кроме того, глава государства проведет двухстороннюю встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Специально для организации этой встречи глава региона с конца прошлой недели находится на самоизоляции в Магнитогорске: таковы требования протокола мероприятий с участием президента в период пандемии. Впрочем, глава региона, несмотря на самоизоляцию, удаленно провел несколько мероприятий областного уровня.

После этого в программе визита президента — поездка в Башкортостан.

Как сообщало ранее ИА «Первое областное», 8—11 июля в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области произошли серьезные лесные пожары. Огонь занял площадь в 15 тысяч гектаров, пострадала территория заповедного Джабык-Карагайского бора. Пламя сумело дойти до поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе, под угрозой находилось село Париж (Нагайбакский район).

Губернатор Алексей Текслер уже докладывал Владимиру Путину об итогах противостояния с огненной стихией. В Джабыке и Запасном огонь уничтожил более 60 жилых домов. Потерявшим кров и имущество гражданам организована выплата компенсаций. Кроме того, уже ведется строительство нового жилья за счет областного бюджета. Первые дома подрядчики обещают сдать к началу октября, до наступления осенних холодов.

Тем временем Министерство социальных отношений Челябинской области начало уведомлять жителей поселков Джабык и Запасное, потерявших жилье после крупного пожара, о получении выплат, сообщили в ведомстве. Средства можно использовать как на строительство, так и на покупку готовых домов или квартир.