В поселке Джабык начинается строительство первых домов для погорельцев

Завершить все работы компаниям необходимо до 1 октября 2021 года

В поселке Джабык начинается строительство первых пяти домов для семей, оставшихся без жилья после крупного лесного пожара. Работы на площадке начинает компания «Трест Магнитострой». Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердил застройщик.

Дома в поселке Джабык начинают возводить с улицы Окружной и Труда.

«На строительство домов для людей, чьи дома сгорели во время пожара, приглашено шесть компаний, в том числе „Трест Магнитострой“. Распределены у каждой компании обязанности — кто и в каком объеме возводит дома. По последним данным, „Трест Магнитострой“ достраивает пять домов. Техника туда уже выехала, начались подготовительные работы. Есть сроки, обозначенные губернатором, — мы должны все выполнить до 1 октября. Чтобы люди смогли заехать в свои дома», — рассказал ИА «Первое областное» заместитель генерального директора по реализации недвижимости и маркетинга «Треста Магнитострой» Кирилл Кочкин.

Напомним, 9 июля в Карталинском районе пламя от крупного лесного пожара перекинулось на населенные пункты. В результате 78 строений было уничтожено огнем, из них 46 жилых домов.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции. Одна из тем повестки — ситуация с лесными пожарами. С докладом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в пострадавших поселках с жителями ведется активная работа и обсуждение проектов строительства новых домов. 19 домов уже передали к строительству — их должны сдать до наступления холодов.

В настоящее время усилия правительства Челябинской области направлены на оказание всех форм социальной помощи пострадавшим. Жителям поселков Джабык и Запасное выплачено единовременное пособие по 10 тысяч рублей на неотложные нужды, оказывается материальная помощь в размере 50 и 100 тысяч рублей в связи с частичной и полной утратой имущества.