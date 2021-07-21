Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о ситуации после пожаров в Челябинской области

Дома для погорельцев построят до наступления холодов

Сегодня, 21 июля, президент России Владимир Путин провел совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции. Одна из тем повестки — ситуация с лесными пожарами. С докладом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона в самом начале доклада поблагодарил сотрудников МЧС, пожарные команды и волонтеров за то, что все они смогли сдержать распространение огня и спасли восемь населенных пунктов от пожара.

«Я был на месте, видел эту стихию. К сожалению, не удалось сдержать огонь в поселке Джабык, где он зашел на территорию в шести местах, и в станционном поселке Запасное, где жилые строения загорались от пламени верхового пожара. В результате в двух населенных пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки. В ходе разборки завалов обнаружен погибший. В настоящее время ведутся следственные действия. 12 июля пожар был полностью ликвидирован на 14 тысячах гектаров лесного фонда. Сейчас на территории региона пожаров нет. К тушению было привлечено 632 человека, 142 единицы техники, включая три воздушных судна МЧС России», — доложил Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что в пострадавших поселках с жителями ведется активная работа и обсуждение проектов строительства новых домов. 19 домов уже передали к строительству — их должны сдать до наступления холодов. В настоящее время усилия правительства Челябинской области направлены на оказание всех форм социальной помощи пострадавшим. Жителям поселков Джабык и Запасное выплачено единовременное пособие по 10 тысяч рублей на неотложные нужды, оказывается материальная помощь в размере 50 и 100 тысяч рублей в связи с частичной и полной утратой имущества.

«Инфраструктура в пострадавших поселках восстановлена полностью. Все вопросы по социальной поддержке пострадавших и восстановлению жилья находятся на моем постоянном личном контроле», — отметил губернатор.

Всего во время стихии на юге области были эвакуированы 350 человек, включая детей из оздоровительного лагеря.

«Владимир Владимирович, по вашему поручению с 14 июля 102 ребенка, у которых прервалась смена, отдыхают в детском центре „Смена“ в Анапе и международном детском центре „Артек“ в Крыму. Спасибо за это предложение, мы все быстро организовали, все помогали нам в этой работе», — сказал глава региона.

На совещании Алексей Текслер обратил внимание на дефицит финансирования противопожарных мероприятий.

«Есть и кадровая проблема, она действительно серьезная. Поэтому, Владимир Владимирович, прошу поручить системно посмотреть на эту ситуацию и, по возможности, увеличить федеральное финансирование по этому направлению. Мы готовимся к президиуму Госсовета по вопросам межбюджетных отношений, в том числе разбирали ситуацию с финансированием полномочий в части лесных отношений. Они, как известно, переданы регионам, и их финансирование должно осуществляться за счет субвенций федерального бюджета», — отметил губернатор.

Президент заявил, что нужно оказать помощь регионам в дополнительном финансировании там, где это нужно сегодня.

«Я прошу администрацию вместе с правительством подготовить поручение, которое должно отражать те предложения, которые сегодня прозвучали. Это дополнительные поставки тяжелой техники туда, где это уже сейчас необходимо; предложение о создании региональных центров — надо посмотреть, где он наиболее будет востребован; внедрение новой методики оказания помощи регионам — она уже подготовлена, нужно отследить, чтобы она исполнялась. Более системный вопрос — это кадровое обеспечение, в поручении это также нужно отразить. И передача на федеральный уровень полномочий в области лесных отношений субъектов с низкой плотностью населения и с большими площадями лесов», — поручил Владимир Путин.

Ка ранее сообщал наш сайт, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении пострадавшим от пожара жителям поселков Джабык и Запасное единовременной выплаты.

По поручению главы региона новые дома должны возвести до 1 октября.



Авторы: Анастасия Посохова, Евгения Шершнева