Владимир Путин посетил Урал с рабочим визитом

Глава государства провёл рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Владимир Путин сегодня, 1 декабря, прибыл с рабочей поездкой в Тобольск, Тюменской области. Глава государства посетил крупнейший нефтехимический комплекс России «ЗапСибНефтехим». Суммарно предприятие в год производит два миллиона полимеров и входит в пятёрку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире.

В центральной операторной комбината Владимиру Путину наглядно показали продукцию, которую выпускают на «ЗапСибНефтехиме». После короткой экскурсии по автоматизированному производству президент провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором.

«Я посмотрел данные о развитии Тюменской области. В целом, показатели очень хорошие. Особенно меня порадовал, конечно, один из них — это рост численности постоянного населения. Это говорит о том, что — у нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад — в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6 процента. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается — 0,9 процента. Это хорошо», — отметил глава государства.

Тем не менее, указал Владимир Путин и на проблемные зоны Тюменской области. По его мнению, в регионе есть недоработки в области аварийного жилья, а также довольно остро стоит вопрос загрязненности водных объектов. Этим и ряду других направлений глава государства поручил уделить повышенное внимание.

«И инфекционные заболевания, надо повнимательнее посмотреть, у вас кроме этого ковида несчастного ещё и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению. То есть точно совершенно, что есть чем заниматься. Есть и другие проблемы, о которых Вы точно знаете. Давайте поговорим об этом, как Ваша оценка в целом», — предложил Моору Путин.

Губернатор Тюменской области отметил, что наблюдения президента абсолютно верны. За последние 10 лет в регионе наблюдается устойчивая динамика роста населения.

«Причём очень важно, что за счёт естественного роста населения и небольшого миграционного притока из других регионов Российской Федерации — мы в целом оцениваем это как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь есть, где работать, есть, где учить, воспитывать, лечить детей», — ответил Путину Моор.

Доложил губернатор Тюменской области и о том, как в регионе справляются с коронавирусом. По его словам, в последние две недели прирост заболевших стабилизировался.

«С начала сентября мы получали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области — это 173 человека в день. В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится», — доложил глава тюменского региона.

Закончил рабочую поездку Владимир Путин совещанием по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли. Президент провел совещание в режиме видеоконференции.