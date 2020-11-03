Поспособствует успеху: Владимир Путин предложил сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным

Инициативу поддержали в Челябинской области.

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С 1 ноября в Крыму проходит финальный этап Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». В нём участвуют более тысячи ребят со всей России, в том числе и из Челябинской области.

«Конкурс — это не только шанс выиграть призы, но и возможность определиться с будущей профессией», — рассказывают о «Большой перемене» его организаторы.

Накануне со школьниками-финалистами пообщался и глава Российской Федерации Владимир Путин. Он выдвинул предложение сделать состязание традиционным.

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдёт в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», — заявил президент страны.

Глава государства также отметил, что общенациональная цель России — создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы.

«Благодаря „Большой перемене“ у сотен тысяч школьников, у наших молодых граждан России появилась ещё одна площадка для самореализации — независимо от места жительства и возможностей родителей. И чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперёд нашей страны», — добавил Владимир Путин в приветственной речи к финалистам.

К слову, инициативу президента полностью поддерживают и в Челябинской области. К примеру, эксперт регионального штаба ОНФ в Челябинской области, директор регионального Дома юношеского технического творчества Владислав Халамов считает, что важность поддержки талантливых и стремящихся к чему-то детей очень важна.

«Такие конкурсы, безусловно, вносят определяющую роль в судьбу каждого ребёнка. Именно поддержка детей через такие конкурсы даёт им возможность выхода в будущее. Челябинская область — лидер по завоёванным школьниками наградам на Всероссийских и международных соревнованиях. У нас, как нигде, развита комплексная работа в муниципалитетах. Мы позволяем реализовать свои возможности каждому ребёнку независимо от того, где он живет. Включая маленькие города и посёлки — мы создаём условия для каждого ребёнка», — поделился с корреспондентом «Первого областного» Владислав Халамов.

Отметим, что в этом направлении в регионе действительно выделяются не только два крупных города области — Челябинск и Магнитогорск. На конкурсе «Большая перемена» с Владимиром Путиным смог пообщаться и одиннадцатиклассник из Снежинска Иван Савинов. Он выразил надежду на развитие городского электротранспорта на Урале, так как сам увлекается поездами. Владимир Путин сообщил Ивану, что в планах правительства Российской Федерации — развитие не только железнодорожной инфраструктуры, но и автотранспортных магистралей.