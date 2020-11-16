Инициативу челябинца поддержал Владимир Путин

Проректор МИДиС представил программу о профессиональной подготовке самозанятых.

13 ноября состоялось пленарное заседание форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». На нем были представлены лучшие инициативы по семи направлениям: «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новая социальная стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса».

В пленарном заседании принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе разговора первый проректор Международного института дизайна и сервиса (Челябинск), международный эксперт «Ворлдскиллс Россия» Максим Усынин представил национальную программу практической подготовки самозанятых граждан «НАСЕБЯ.РФ». Согласно проекту, обучение россиян из всех регионов страны старше 16 лет будет проходить в рамках коротких эффективных программ практической подготовки, которые включают в себя профессиональные и предпринимательские навыки.

Инициативу челябинца президент поддержал и отметил, что это направление для страны крайне важно, интересно и перспективно.

«Это даёт возможность раскрыть талант каждого. Это перспективно и востребованно в высшей степени. Сейчас для самозанятых открываются новые направления. И, действительно, можно без всяких сомнений использовать ту сеть, которая была создана за последние годы в рамках движения "Ворлдскиллс"», — отметил Владимир Путин.

Максим Усынин предлагает реализовать проект «НАСЕБЯ.РФ» на базе Академии «Ворлдскиллс Россия», имеющей развитую инфраструктуру.

«Мы назвали этот инструмент „Ворлдскиллс-прививка“. „Прививка“ должна быть двухкомпонентная: профессия плюс умение продать свою услугу, сделать из себя бренд. Если человек получит такие навыки, то он способен сам найти для себя работу, реализовать себя. А платформы соединят его с заказчиком», — поделился челябинец Максим Усынин.

К слову, проект Максима Усынина «Национальная программа практической подготовки самозанятых граждан «НАСЕБЯ.РФ» вошёл в топ-100 идей-финалистов, отобранных почти из 15 тысяч инициатив. Проект был представлен в рамках направления «Новые компетенции», партнером которого является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».