13 ноября состоялось пленарное заседание форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». На нем были представлены лучшие инициативы по семи направлениям: «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новая социальная стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса».
В пленарном заседании принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.
В ходе разговора первый проректор Международного института дизайна и сервиса (Челябинск), международный эксперт «Ворлдскиллс Россия» Максим Усынин представил национальную программу практической подготовки самозанятых граждан «НАСЕБЯ.РФ». Согласно проекту, обучение россиян из всех регионов страны старше 16 лет будет проходить в рамках коротких эффективных программ практической подготовки, которые включают в себя профессиональные и предпринимательские навыки.
Инициативу челябинца президент поддержал и отметил, что это направление для страны крайне важно, интересно и перспективно.
«Это даёт возможность раскрыть талант каждого. Это перспективно и востребованно в высшей степени. Сейчас для самозанятых открываются новые направления. И, действительно, можно без всяких сомнений использовать ту сеть, которая была создана за последние годы в рамках движения "Ворлдскиллс"», — отметил Владимир Путин.
Максим Усынин предлагает реализовать проект «НАСЕБЯ.РФ» на базе Академии «Ворлдскиллс Россия», имеющей развитую инфраструктуру.
«Мы назвали этот инструмент „Ворлдскиллс-прививка“. „Прививка“ должна быть двухкомпонентная: профессия плюс умение продать свою услугу, сделать из себя бренд. Если человек получит такие навыки, то он способен сам найти для себя работу, реализовать себя. А платформы соединят его с заказчиком», — поделился челябинец Максим Усынин.
К слову, проект Максима Усынина «Национальная программа практической подготовки самозанятых граждан «НАСЕБЯ.РФ» вошёл в топ-100 идей-финалистов, отобранных почти из 15 тысяч инициатив. Проект был представлен в рамках направления «Новые компетенции», партнером которого является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».