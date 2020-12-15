Владимир Путин пообещал волонтёрам «Единой России» льготы по ЖКХ и бесплатную цифровую подпись

На социальном онлайн-форуме «Единой России» к главе государства обратились активисты со всей страны.

«Единая Россия» представила новый пакет социальных инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. Представители волонтёрских центров партии озвучили их на первом Социальном онлайн-форуме, который «Единая Россия» провела 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин также принял участие в соцфоруме. Обращаясь к участникам, он высоко оценил значение добровольческого движения в стране.

«Волонтёрство, повседневная работа в эти месяцы рядом с людьми — это возможность оценить, кто и чего стоит, кто работает от души, а кто для галочки. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии („Единой России“. — Прим. редакции) они чрезвычайно важны», — отметил президент.

По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, на сегодня в волонтёрских центрах партии заняты 80 тысяч активистов по всей стране. В приоритетах у них автоволонтёрство, помощь медикам и их семьям, доставка лекарств амбулаторным больным, контроль за выполнением в регионах антипандемийных мер.

Волонтёры также предложили новый пакет социальных инициатив. Так, Владимир Путин уже одобрил продление беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, 30-процентную скидку на оплату пошлин через портал госуслуг. Кроме того, проработан будет вариант упрощения требований к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств: до сих пор разрешение на такую работу могли получить только сети не менее чем из 10 аптек, да ещё и имеющие специализированные сайты.

Большой блок инициатив касается мер дополнительной защиты. Так, президенту предложено страховать от коронавируса немедицинский персонал больниц, учителей, находящихся на рабочих местах. Оригинальное предложение поступило от секретаря Генсовета «ЕР» Андрея Турчака: он предложил сделать бесплатным оформление электронной цифровой подписи, чтобы упростить и обезопасить заключение сделок в «ковидные» времена.

В числе других инициатив единороссов — привлечение студентов педагогических вузов на подмену учителям в школах, кроме того, партия предлагает расширить возможности использования материнского капитала (например для оплаты частных детских садов), предложено увеличить пособие по беременности и родам и даже финансово стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу из-за коронавируса.

«Все идеи заслуживают проработки. Вместе с коллегами из правительства, Госдумы, регионов их досконально проработаем. Очевидно, что часть этих решений потребует дополнительных денежных средств. Но это важные инициативы», — подвел итоги форума Дмитрий Медведев.

Добавим, в форуме приняли участие и единороссы Челябинской области. Как уточняет руководитель Челябинской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Марина Поддубная, южноуральские волонтёры в основном сосредоточены на помощи медикам: в акции «Подвези врача», в проектах по сбору новогодних подарков для докторов. Напомним, в регионе также реализуются федеральные акции — «Ёлка желаний» и «Новый год в каждый дом», направленные на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья или из малообеспеченных семей.