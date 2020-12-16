Южноуральцы признались в любви волонтерам

В канун Нового года жители Челябинской области обращаются со словами благодарности к добровольцам, с начала пандемии помогающим медикам

В Челябинской области на сегодня 1 202 активных волонтера, занятых на разных направлениях, но в основном — на помощи медицинским работникам. Таковы данные пресс-службы регионального отделения «Единой России». Не секрет, что с весны нагрузка на врачей и медсестер выросла кратно. Поэтому помощь, не требующая медицинского образования, неоценима: работа волонтеров позволяет хоть как-то дать отдохнуть специалистам.

«Спасибо большое за то, что вы рядом и поддерживаете нас в столь непростое для всех медицинских организаций время. Мы высоко ценим оказанную помощь и выражаем уверенность, что только совместные усилия помогут справиться с общей проблемой и сохранить человеческие жизни», — передает, например, привет активистам «Единой России» главный врач копейского ГБУЗ «Городская больница № 1» Алексей Алешкевич.

Вообще помощь, именно организованная центрами волонтеров, наиболее заметна. Чтобы полностью удовлетворить потребность в перевозке врачей по всей Челябинской области — от поездок на работу до доставки врачей с лекарственными наборами — Миинздрав и другие медицинские организации заявляли, что необходимо 507 автомобилей. Машины собирали с миру по нитке: 97 авто выделили органы местного самоуправления, 118 — частные предприятия. 59 машин выделено управлением делами губернатора и правительства региона. Зато сразу 233 авто врачам предоставили добровольцы, записавшиеся в автоволонтеры. Интересно, что в свободное время врачей возят по вызовам не только рядовые граждане, но даже и депутаты разных уровней — как, например, член областного парламента из Троицкого района Владимир Павлов.

Благодаря такой поддержке ежедневно по области доставляется 418 лекарственных наборов, а вместе с ними к пациентам на дом приходят и врачи, добравшиеся до больных с помощью добровольцев-автолюбителей.

Еще 379 человек, студенты третьих курсов медицинских учебных заведений, заняты в больницах и поликлиниках Челябинской области. Так, старшая медсестра детской поликлиники Златоуста Елена Аристова особо выделяет конкретного человека.

«Волонтёрский центр закрепил за нашей поликлиникой волонтёра — студентку 3-го курса медицинского колледжа Аделину Гильмову. Очень ответственная и исполнительная девушка, занимается делением посетителей на здоровые и больные потоки, ответственно относится к своей работе, за что мы ей очень благодарны. Благодарны Аделине и волонтёрскому центру за неравнодушие и отзывчивость, побольше бы таких активных и инициативных людей», — благодарит девушку Елена Аристова.

Другие добровольцы заняты на приеме звонков от жителей: только в колл-центрах волонтерской организации «Единой России» и акции #МЫВМЕСТЕ" работают 25 человек. На горячую линию по коронавирусу в Министерстве здравоохранения Челябинской области нужны люди со специальными знаниями. По словам заведующей Челябинской детской поликлиники № 9 Елены Беляевской, ее сотрудники особенно благодарны волонтерам местного отделения Курчатовского района партии «Единая Россия»: именно добровольцы встали на входах в поликлинику, измеряли температуру у посетителей, возили врачей на вызовы к больным детям. Добровольцам передает благодарность и и. о. главврача катав-ивановской районной больницы Елена Шильцына.

«В период борьбы с пандемией важна любая помощь для больниц и медиков, которые работают в режиме повышенной готовности. Хочется поблагодарить Местное отделение Партии „Единая Россия“, которое помогло нам в приобретении средств индивидуальной защиты, пульсоксиметров, бесконтактных термометров, зондов и пробирок типа „Эппендорф“. По инициативе депутатов районного собрания выделяется транспорт для доставки врачей на обслуживание адресов по неотложной помощи», — говорит Елена Шильцина.

Директор благотворительного фонда «МОСТ» Евгений Тимофеев также оценил вклад добровольцев в дело борьбы с пандемией. Он отметил, что потребность в волонтерах с каждым днем увеличивается.

«Это неоценимые люди на сегодняшний день, мы всегда в них нуждаемся. С помощью волонтеров мы делаем 20—30% нашей работы. Значительная их часть — активные школьники, студенты и даже дети-сироты из детских домов, это люди с большим сердцем. У нас сложились хорошие отношения с волонтерами ОНФ — это молодые, перспективные ребята, они оказывают помощь прежде людям с ограниченными возможностями, приносят продукты, оплачивают коммунальные услуги, покупают лекарства, и эту работу в такое непростое время трудно переоценить», — отмечает директор благотворительного фонда «МОСТ» Евгений Тимофеев.

Напомним, 14 декабря к волонтерам всей России со словами благодарности обратился и президент РФ Владимир Путин, и председатель «ЕР» Дмитрий Медведев, принявшие участие в первом Социальном онлайн-форуме. Общение с главой государства, кстати, вылилось в ряд серьезных предложений по мерам социальной поддержки пострадавших от пандемии коронавируса: добровольцы и тут поспешили позаботиться о других. Эти предложения будут переданы на рассмотрение и проработку в правительство Российской Федерации.