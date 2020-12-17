Пресс-конференция Владимира Путина. Текстовая трансляция

Президент ответит на вопросы журналистов в формате онлайн

15:02 - Вопрос из Екатеринбурга, про мусор из Магнитогорска: Всем известно, что мусорная реформа началась в прошлом году. Почему такая глобальная реформа тормозит во всей стране?

«Не думаю, что она тормозит. Здесь стоит несколько задач. Первое - создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах. Второе - создать систему производства. Одна из задач, которая стоит перед организаторами - создать расширение ответственности перед производителями и упаковщикам продукта с тем, что перенести ответственность за отходы на упаковщиков. Я уверяю, правительство этим занимаются, регионы тоже, в этом нет никаких сомнений. Поскольку вы из Магнитогорска, один из вопросов связан с ним и выбросами в атмосферу. Для меня это неожиданно. Я знаю, что ММК вложил много средств, гораздо больше, чем в других металлургических центрах, чтобы уменьшит количество выбросов. Тем не менее, на это нужно обратить внимание в целом. Мы сейчас занимаемся установкой системой датчиков, думаю, что в Магнитогорске будем делать то же самое»

«Предыдущий был вопрос, по поводу оплаты педагогов: учитель сельской местности при нагрузке в 18 часов получает столько же, сколько уборщица. Вопрос острый. Произошло жто в связи с тем, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Эту шкалу сдвинули, МРОТ приподняли, но надо было одновременно приподнимать уровень зарплаты для других категорий, но это надо будет сделать»

14:52 - Вопрос: коронавирус нанес удар по жизни людей. Рост бедности, безработица, падение покупательской способности, рост смертности. Цены ползут вверх начиная с сентября, почему об этом заговорили только в декабре? Есть ли какая-то программа, которая бы помогла России в ближайшие недели?

«Ситуация сложная. Пандемия связана с закрытием ряда производств, ростом безработицы - это реальная вещь. Никогда не было тяжело как сейчас? Было, в 2000-м году каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума. В 2017 году мы вышли на планку в 12,3%, сейчас она поднялась. План есть, основное - снижение числа людей за чертой бедности. К 2030 году уйти до 6,5% людей с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. По поводу цен: да, где-то цены растут объективно, это связано с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Мы закупаем их за большее количество рублей. Но том, где это не связано, это не может вызывать острой реакции, это меня задело. У нас рекордный урожай, а хлеб растет в цене, макароны растут в цене, это что такое? Правительство отреагировало, главное - чтобы они не перегнули планку, не пережали с мерами. Сейчас подписаны соглашения между производителями и сетями, они должны показать снижение по базовым продуктам питания. На цены нужно смотреть внимательно. Что мы делаем чтобы помочь людям? В связи с ростом безработицы мы повысили пособия, но самая тяжелая ситуация - у семей с детьми. Здесь у нас выстроена целая система поддержки»

14:47 - Вопрос об источнике угрозы: Споров много, США обвиняют Китай и наоборот? Что известно России? Может выдавали команду спецслужбам?

«Слухов много, не хотел бы говорить на всю страну об этом. Сейчас нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемы. Надо подумать о тех, кто оказался в особо тяжелых условиях, снять санкции и ограничения в отношении этих стран. Нужно об это подумать, а не иска крайних. По поводу задания спецслужбам: они даются всякие, но это не то место, где их уместно обсудить, Предыдущий коллега задавал вопрос про вмешательство: конечно будут, мы это знаем, готовимся, но сможем этому противостоять только если подавляющее число граждан будут понимать, что это вмешательство, что это недопустимо, Поэтому настрой блогеров, СМИ - чрезвычайно важная вещь. Мы открыты для сотрудничества, наверное, такой открытости вообще нигде нет. Главное - чтобы граждане были уверены, что выборы проходят открыто»

14:41 - Вопрос из колл-центра: Медики и технический персонал из разных точек страны не получали надбавки. У нас есть подборка обращений, мы готовы передать ее вам. Возможно ли решить данные проблемы?

«Хочу всем, кто обратился, сказать следующие: мы 10 миллиардов дали на то, чтобы оперативно реагировать на нерешенные вопросы и 5 миллиардов выделили на бесплатные лекарственные препараты для людей на дома. По Рязанской области: знаю точно, что все деньги из бюджета перечислены. Почему не дают лекарства? Будем разбираться. Мы все обращения систематизируем и обязательно отреагируем. Будем выяснять, где все эти деньги. Некоторые губернаторы совсем недавно докладывали, что все в порядке. Бывают единичные случаи, но, судя по количеству обращений, это вопрос общего характера»



14:36 - Вопрос из Новосибирского центра: А вы поставили прививку против коронавируса? Как вы относитесь к всеобщей вакцинации, если сейчас их недостаточно? В связи с этим, достаточно ли будет вакцин на территории России, если Россия будет оказывать помощь другим странам?

«Призываю всех внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Те вакцина - для определенной возрастной зоны. До моей они еще не добрались. Пока этой вакцины не поставил, но обязательно это сделаю. Второе - необходимо иметь некоторый разбег между различными вакцинами. Третье - по поводу необходимости массовой вакцинации: это нужно делать, то же самое говорят не только наши вирусологи, но и их коллеги во всем мире. Один из немногих путей преодоления - массовая вакцинация. Повторю еще раз: наша вакцина эффективная и безопасная. Следующий момент: прежде всего наша задача- провести вакцинацию внутри России. Компоненты этой вакцины хорошие. У нас до сих пор не хватает железа, оборудования. Нужны заводы, предприятия. Это будет наращиваться. В следующем году у нас будут миллионы доз вакцины. По сотрудничеству: в силу того, что нам требуется время нам ничего не мешает сами компоненты производить на площадках иностранных государств, которые должны будут вкладывать свои деньги, это никак не мешает вакцинации в России»



14:31 - Вопрос по выборам: Чем будет отличаться политическая кампания от предыдущей? Каким будет политический ландшафт в стране? Не пора ли старой системной оппозиции уступить место молодым партиям? Очевидно, внешнее вмешательство возможно, как вы будете ему противостоять?

«Отличия будут. У нас приняты поправки в Конституцию, это значит, что парламент получил больше полномочий. теперь Госдума принимает решение по премьеру и вице-премьерам, это повышает значимость депутатского корпуса. Эта связка чрезвычайна важна. Не пора ли тяжеловесам уступить место? Это решают граждане, они принимают решения. Дает ли наша система принять участие в кампаниях? Да, дает. На следующий год большее количество может принять участие без того чтобы собирать подписи. Они получили представительства в ряде субъектов и право попробовать силы на общенациональной арене. Я желаю им успехов. Традиционные политические партии, надо отдать должное, разные точки зрения звучат по разным проблемам, но практически каждый из них выступает с патриотических позиций. Подходы разные, но цель - одна»

14:19 - Вопрос от Кремлевского пула: Маски стали символом времени. Пандемия - главное событие года. Какова степень готовности системы здравоохранения, как она справляется с вызовами? Проводится ли так называемый «разбор полетов»? Как будет идти реформа первичного звена здравоохранения?

«К таким масштабам не готова ни одна система здравоохранения в мире. По сравнению с тем, что происходило в мире, наша система оказалась более эффективной. Анализ поступающих вопросов говорит, что не всё решено. Но, на момент начала пандемии мы сразу среагировали на границе и выиграли время, чтобы начать активную подготовку. Начали быстро разворачивать систему, не потеряли это время зря. Потребность составлял 95 000, а готовность - 50%, сейчас уже 177 000 развернули, даже 277 000, за короткие сроки. Это говорит о способности быстро реагировать на проблемы. На момент начал пандемии у нас было всего 8 300 врачей специалистов, сейчас - больше 100 000. Что произошло? Мы смогли быстро перепрофилировать часть заведений и выстроить системы подготовки. Ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах, для студентов, быстро развернули производство СИЗ и так далее. Масок, которые всем надоели, их производство увеличили в 20 раз. Такое редко где бывает. Система здравоохранения продемонстрировала готовность к быстрой мобилизации ресурсов. Количество необходимых лекарств увеличено в два раза. В начале пандемии мы не знали, что это такое, как выявлять, тестировать и будет ли вакцина. По всем позициям мы продвинулись вперед. Россия входит в тройку в мире по тестированию. Вакцинация: Россия оказалось первой в мире страной, которая изобрела и начала производить вакцину. 95 - 97% защиты и нет случаев побочных явлений. Наши иностранные коллеги повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там, где у них что-то не получается. Уверен, результат будет хороший для всего мира. Проблем хватает, но в целом система отреагировала адекватно на угрозы. По поводу первичного звена: нам пришлось концентрировать необходимые ресурсы для борьбы с инфекцией, но мы немножко сдвинули начало работы по развитию первичного звена, но не забыли. Вместо 1 июля начнем 1 января, и все ресурсы будут использованы в предусмотренные сроки, это 50 миллиардов физ федерального бюджета и 50 из регионального. К некоторым моментам мы уже приступили, например закупка автотранспорта. Самое главное в развитии первичной системы - обеспечить стропроцентную доступность граждан к медицинским услугам. Сегодняшнее наше мероприятие важно, потому что дает поток информации с регионов, здесь самый простой вывод - нужно двигаться в направление санитарно-эпидемиологической службы, реформировать ее как следует»



14:09 - Первый вопрос из центра во Владивостоке: То, что год был непросто мы все понимаем, но он был плохой или было что-то хорошее?

«Что значит плохой год? Это как погода. Так и год, есть плюсы и минусы, как в жизни. Конечно, он связан с пандемией, но это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Это сокращения рабочих мест, падение доходов, но в то же время, во-первых, при всем количестве проблем, можно с уверенностью сказать, что мы встретили их достойно, отчасти - лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся устойчивостью экономики. Падение ВВП: 3,6% - меньше, чем во всех странах Евросоюза, США. Промышленное производство просело на 3%, главным образом - за счет нефти, потому что сделка ОПЕК+ и мы вышли на сокращение добычи, но, что приятно, ноябрь к ноябрю текущего года рост обрабатывающей промышленности 1,1%. Производство сельского хозяйства в хорошей зоне, на данный момент +1,8%, по году может быть увеличение до 2%. Банковский сектор в удовлетворительном состоянии, это говорит об устойчивости финансовой системы. Реальные заработные платы, прошу граждан не сердится, это усредненные цифры, надеюсь подрастет на 1,5%. Падение реальных доходов - около 3%. Все, что мы делаем по поддержке экономики связано с поддержанием рабочих мест. У нас маленький госдолг, подросли внешние резервы, на 4 декабря это 587,7 миллиарда долларов. Совершенно очевидно положительный элемент - 70% бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Мы не в полной мере, но начинаем слезать с "нефтегазовой иглы". Уходящий год связан с крупными мероприятиями, имею ввиду 75 лет Победы. Мы провели его достойно. но самое главное - в этих условиях мы подтвердили, что в основе российской идентичности - единение народа, при какой-либо угрозе. Работа волонтеров, медиков, состояние всего общества, это национальное единение оно является определяющим для нашей страны. Еще раз слова благодарности всем, кто принял участие в этом событии»

14:07 - Владимир Путин говорит, что практика работы с обращениями продолжится, а подобные мероприятия, несмотря на огромный поток обращений, не является для него формальным.

14:05 - «Добрый день, приветствую всех, кто находится здесь и в субъектах. Мы проводим традиционную пресс-конференцию, но, поскольку ковидные условия не позволили провести её открыто, мы делаем ее с элементами прямой линии», - начал мероприятие Владимир Путин.

14:02 - Владимир Путин занял место за столом. Пресс-конференция началась.

14:00 - На экране Ново-Огарево. Ждем выхода Владимира Путина.

13:55 - У микрофона Дмитрий Песков, который будет модератором всего события. Он объясняет основные моменты пресс-конференции, проверяет все федеральные округа и убедительно просит журналистов оставаться в масках.

Пресс-конференция президента запоминается многим по большим баннерам, которые готовят журналисты для привлечения внимания. Однако сегодня, по крайней мере в Екатеринбурге, их не будет. Журналистам разрешили только листки формата А4.

Отмечается, что по итогам своих выступлений Владимир Путин отдаёт поручения, которые потом идут в работу. Причём не важно, попало ли обращение в эфир.

Как Владимир Путин будет отвечать на вопросы? Для этого напротив президента установлено три монитора, на которых отображаются все площадки. Сейчас идут последние приготовления к пресс-конференции. Темы мероприятия: пандемия и её социальные последствия, а также дороги, социальное обеспечение, пенсии, льготы и международная политика.

Перед началом напомним, посмотреть пресс-конференцию можно на сайте 1obl.tv. Фотографии и самые яркие моменты будут в нашем телеграм-канале.

Привет, всем читателям 1obl.ru!

Сегодня, 17 декабря, состоится большая ежегодная традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Если раньше, она проходила в Москве, то в этот раз, из-за коронавируса, мероприятие пройдёт в формате онлайн. Журналисты из УрФО уже прибыли в Екатеринбург, там же находится и заместитель главного редактора «Первого областного» Анна Титова. А мы предлагаем вам следить за ходом мероприятия в нашей текстовой трансляции.