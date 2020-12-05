Алексей Текслер поздравил южноуральских волонтёров с праздником

Праздник отмечается ежегодно 5 декабря.

Сегодня, 5 декабря, во всём мире отмечается День волонтёра. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских добровольцев с их праздником и отметим, что наряду с социальными работниками и медиками в этом непростом году они стали настоящими героями.

«С самого начала пандемии вы раздавали маски, привозили пенсионерам продукты и лекарства, работали операторами на горячих линиях. И сейчас вы продолжаете помогать в поликлиниках и социальных службах — не за деньги, а по зову чистого сердца и доброй души»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил всех волонтёров, присоединившихся к борьбе за здоровье жителей Челябинской области, а также тех, кто не оставил привычные направления: экологическое, поисково-спасательное, инклюзивное, социальное и многие другие, и пожелал всем добровольцам сил, энергии и крепкого здоровья.

Также Алексей Текслер выразил надежду на то, что волонтёрское движение в Челябинской области будет только расти и крепнуть.