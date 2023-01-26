Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы культурной политики

В документе одним из главных принципов стала защита брака как союза мужчины и женщины

Президент РФ подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики страны. Одним из принципов стала защита брака как союза мужчины и женщины. В новой редакции документа общественные институты заменены на институты гражданского общества, а сам список расширен. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Перед Российской Федерацией стоит задача сбережения народа России, сохранения фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества. Это возможно только при условии последовательных инвестиций в человека, в сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В недавнем прошлом такие вложения были явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса», — говорится во втором разделе документа.

К «наиболее опасным для будущего России проявлениям этого кризиса» относятся:

— разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей,

— ослабление единства многонационального народа,

— снижение культурного уровня общества, рост агрессии, нетерпимости, проявлений «асоциального поведения», атомизация общества, которая заключается в разрыве дружеских, семейных и соседских связей, «рост индивидуализма, пренебрежения правами других»,

— деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, «распространение ложного представления об исторической отсталости России».

Сама «государственная культурная политика» определяется как деятельность органов публичной власти при участии институтов гражданского общества, направленная на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры и «формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».