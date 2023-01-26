Челябинец предложил Путину подключить к восстановлению Донбасса летние студотряды

Президент РФ поддержал инициативу студента ЧелГУ Егора Байрича

Студент Челябинского государственного университета Егор Байрич на встрече Владимира Путина со студентами в Москве предложил президенту подключить к восстановлению Донбасса летние студенческие отряды (ЛСО). Глава государства поддержал инициативу челябинца, но отметил, что пока ситуация в новых регионах России остается сложной, а нахождение в зоне боевых действий может представлять опасность для студентов.

«Идея хорошая. Единственное, что меня останавливает от того, чтобы развернуть это широко, — это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать. Если в массовом порядке студенты там будут работать, за каждым не уследить. А противник, к сожалению, не считается ни с чем», — ответил челябинскому студенту Владимир Путин.

Глава государства вспомнил, что сам в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, которые зародились в 1960-х годах прошлого века.

«Ездили мы в различные регионы, в основном на север страны, в Коми. Работали и рубили лес для линий высоковольтных электропередач прямо в тайге, строили дома. Напряженная была работа, тяжелая, но полезная», — рассказал президент.

Владимир Путин сказал, что поддерживает привлечение российских студентов к восстановлению Донбасса. Но делать это сейчас не стоит. По словам главы государства, сначала нужно обеспечить вопросы безопасности для студентов, желающих отправиться в Донбасс. «Будем ждать, когда это станет возможно», — заверил Егор Байрич.

Напомним, что организация «Российские студенческие отряды» была учреждена в 2004 году. Она позиционирует себя как правопреемница существовавших в СССР всесоюзных студенческих строительных отрядов. Организация существует при поддержке Министерства образования. На сайте организации утверждается, что она обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тысяч молодых людей.

Отметим, что на встрече с учащимися вузов Владимир Путин также поддержал идею провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи.