Владимир Путин наградил председателя Союза женщин Челябинской области

Наталья Баскова руководит организацией с 2012 года

Президент России Владимир Путин наградил Почетной грамотой председателя правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области» Наталью Баскову. Соответствующее распоряжение «О поощрении» опубликовано на официальном сайте правовой информации.

65-летняя Наталья Баскова участвует в женском движении более 30 лет. Является инициатором и руководителем более 25 проектов социальной, гендерной, политической и благотворительной направленности. По ее инициативе в Челябинске был открыт кризисный центр.

В 2020 году Наталья Баскова была награждена медалью «За содействие в развитии гражданского общества Челябинской области».