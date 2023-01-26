Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Но отметил, что в современных условиях не так просто осуществить эту идею

Владимир Путин поддержал инициативу студентов МГУ вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, по словам Президента РФ, в современных условиях не так просто осуществить эту идею. Встреча со студентами по случаю Татьяниного дня прошла на территории Инновационной долины МГУ в Москве, сообщает ТАСС.

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели Всемирный фестиваль студентов и молодежи. И провели его очень успешно», — отреагировал Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

Президент РФ заверил, что поддержит идею проведения такого Фестиваля. Но подчеркнул, что не все зависит от желания властей.

«Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», — сказал он.

Президент также добавил, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».

Глава государства отметил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском. «Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», — заключил он, пообещав привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.