Владимир Путин подписал федеральный закон о Госсовете

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент Владимир Путин поставил свою подпись на законе о Государственном Совете РФ. Документ, подтверждающий это, появился сегодня, 8 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Возглавит новый орган президент России. В состав Совета войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Государственной Думы, руководитель Администрации президента и главы регионов. Напомним, ранее анонсировалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит в Госсовете экономический сектор. Членами органа могут стать и члены политических партий, которые имеют фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и другие. Это решение также было принято лично президентом.

«Госсовет — это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития страны», — говорится в документе.

По плану, новый государственный орган займется вопросами внешней и внутренней политики, а также обсуждением проекта бюджета и кадровой политики страны. Госсовет займется подготовкой предложений по общим направлениям развития регионов и муниципалитетов, а также по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления. В его полномочия будет включено и решение разногласий между федеральными и региональными властями.

После обсуждения Госсовет может предложить внести изменения в законодательство, но законодательной инициативой как таковой он не наделен.

В законе о Госсовете впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти, под которой понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.