Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

Документ направлен на подпись Владимиру Путину.

Совет Федерации России одобрил закон о Государственном Совете. Документ в составе второго пакета проектов по реализации поправок в Конституцию страны внёс Владимир Путин. Закон о Госсовете был одобрен в среду, 2 декабря, сообщают РИА Новости.



«Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица»,— сообщают РИА Новости.

По планам, Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики России, а также в обсуждении параметров бюджета и кадровой политики страны. Также Госсовет может указывать на необходимость изменений в законодательство, но не обладает правом законодательной инициативы. Помимо этого, в законе о Госсовете раскрывается понятие единой системы публичной власти, под которой понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности.

После одобрения Советом Федерации закон поступает на подпись президенту.

Напомним, губернатор Челябинской области вошёл в состав Государственного Совета РФ и возглавил в нём рабочую группу «Экономика и финансы».