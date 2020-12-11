Губернатор Челябинской области и члены Госсовета обсудили вопросы совершенствования межбюджетных отношений

Улучшение механизмов поддержки регионов заложено в «июльском» указе президента России Владимира Путина.

Формирование подходов к совершенствованию межбюджетных отношений обсудили во время заседания рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Мероприятие в формате видеоконференции прошло под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который является руководителем рабочей группы, и помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина. Участниками онлайн-заседания стали губернаторы других регионов и заместители глав субъектов, представители Госдумы, Счетной палаты, различных ведомств и институтов развития.

Стороны решили, что для формирования в регионах необходимого финансового обеспечения национальных проектов нужно предусмотреть возможность проведения субъектами более мягкой бюджетной политики и увеличения привлекаемых заимствований.

«Для этого нужно уточнить параметры соглашений между регионами и Минфином России, и предусмотреть на 2020–2023 годы мораторий на ряд ограничений, взятых на себя субъектами Федерации еще до обострения санитарно-эпидемиологической обстановки. И, в частности, рассмотреть возможность увеличения на ближайшие три года предельного показателя дефицита бюджета для регионов в соглашениях о реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета от 10% до 15% в зависимости от объема долга», — пояснили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По мнению участников заседания, регионы необходимо поощрять за развитие ими доходных источников своих бюджетов. При этом на федеральном уровне нужно устранить демотивирующие факторы бюджетной политики. Вместе с этим методики предоставления субъектам Федерации дотаций следует усовершенствовать, учитывая превышение пороговых значений уровня бюджетной обеспеченности в актуальных условиях.

«На три года (с 2022 на 2025 год) отложить решение о снижении уровня выравнивания бюджетной обеспеченности с 1 до 0,9. Сейчас Федерация поддерживает тех, чей уровень не выше единицы, через год планируется снизить этот порог, уменьшив количество субъектов — получателей поддержки. Такой подход, однако, был утвержден в конце 2019-го года при категорически иной ситуации с дефицитами бюджетов субъектов и прогнозами по ее развитию на будущий период, и сейчас логично отсрочить такие решения. Предусмотреть „коридор“, в рамках которого при достижении среднероссийского уровня бюджетной обеспеченности (когда субъект перестает быть дотационным) будет происходить плавное снижение размера дотации, а не резкое ее обнуление, как сейчас. Рассмотреть с учетом этого, в целом, возможность увеличения объема дотаций для регионов в текущей ситуации», — отметили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Предложения участников заседания рабочей группы представят на совещании Госсовета и Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Обсуждения состоится в этом месяце.