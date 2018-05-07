Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.2 -0.29 75.64 -0.49
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Владимир Путин вступил в должность Президента России

Владимир Путин вступил в должность Президента России

Глава государства обратился к россиянам с речью.
сегодня в 14:48
  |  Политика

Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация Владимира Путина. В должность Президента Российской Федерации он вступил уже в четвертый раз. Руководить страной Путин будет следующие 6 лет. Парадная резиденция вместила более 5 тысяч гостей. Среди них члены правительства, депутаты Госдумы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломаты. Также среди участников церемонии глава Челябинской области Борис Дубровский. Впервые участниками подобного мероприятия стали волонтеры. Церемония началась с присяги.

Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. — произнес слова присяги Владимир Путин.

После чего глава государства обратился к россиянам, присутствующим в зале или следящим за инаугурацией в прямом эфире.

В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле — вечный пример преданности отчизне. — произнес избранный Президент России.

Также Владимир Путин поблагодарил россиян за внушительную поддержку на прошедших выборах. В стране должно «рождаться как можно больше желанных и умных детей». Президент заверил россиян в том, что считает своим долгом сделать все для благополучия каждой семьи.

Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах. — завершил речь Владимир Путин.

После торжественной церемонии Верховный Главнокомандующий принял участие в смотре парада Кремлевского полка, который отмечает в этот день свою 82-летнюю годовщину.

Политика
Инаугурация Владимира Путина пройдет в прямом эфире «Первого областного»
сегодня в 09:47
Инаугурация Владимира Путина пройдет в прямом эфире «Первого областного»
Общество
Нового начальника полиции Челябинской области назначил Владимир Путин
04.05.2018
Нового начальника полиции Челябинской области назначил Владимир Путин
Общество
Владимир Путин одобрил введение невозвратных билетов на поезда
19.04.2018
Владимир Путин одобрил введение невозвратных билетов на поезда
Общество
Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла сувениром от златоустовских мастеров
08.04.2018
Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла сувениром от златоустовских мастеров
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Дмитрия Медведева предложили оставить на посту премьер-министра
сегодня в 16:56
Дмитрия Медведева предложили оставить на посту премьер-министра
Происшествия
Дачница подожгла мусор и спалила соседский дом
сегодня в 16:50
Дачница подожгла мусор и спалила соседский дом
Спорт
Емельяненко встретится со следующим соперником в RCC в Челябинске
сегодня в 16:45
Емельяненко встретится со следующим соперником в RCC в Челябинске
Общество
Пострадавшая от упавшей рекламной конструкции челябинка рассказала о травмах и пережитом шоке
  
сегодня в 16:29
Пострадавшая от упавшей рекламной конструкции челябинка рассказала о травмах и пережитом шоке
Общество
Техническое состояние детсада, где рухнул потолок, проверяют несколько служб
сегодня в 16:24
Техническое состояние детсада, где рухнул потолок, проверяют несколько служб
Происшествия
Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии
сегодня в 15:56
Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии
Общество
Дождь пройдет в День Победы по Челябинской области
сегодня в 15:43
Дождь пройдет в День Победы по Челябинской области
Общество
Южноуралец во время заседания отругал судью матом
сегодня в 15:35
Южноуралец во время заседания отругал судью матом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6