/ Владимир Путин вступил в должность Президента России

Глава государства обратился к россиянам с речью.

Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация Владимира Путина. В должность Президента Российской Федерации он вступил уже в четвертый раз. Руководить страной Путин будет следующие 6 лет. Парадная резиденция вместила более 5 тысяч гостей. Среди них члены правительства, депутаты Госдумы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломаты. Также среди участников церемонии глава Челябинской области Борис Дубровский. Впервые участниками подобного мероприятия стали волонтеры. Церемония началась с присяги.

Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. — произнес слова присяги Владимир Путин.

После чего глава государства обратился к россиянам, присутствующим в зале или следящим за инаугурацией в прямом эфире.

В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле — вечный пример преданности отчизне. — произнес избранный Президент России.

Также Владимир Путин поблагодарил россиян за внушительную поддержку на прошедших выборах. В стране должно «рождаться как можно больше желанных и умных детей». Президент заверил россиян в том, что считает своим долгом сделать все для благополучия каждой семьи.

Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах. — завершил речь Владимир Путин.

После торжественной церемонии Верховный Главнокомандующий принял участие в смотре парада Кремлевского полка, который отмечает в этот день свою 82-летнюю годовщину.