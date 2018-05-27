/ Названа дата прямой линии с Владимиром Путиным

Южноуральцы смогут пообщаться с президентом.

Ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет 7 июня в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства ответит на вопросы граждан. Организовано сразу несколько способов, как можно адресовать свое послание президенту.

- Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к Президенту, записав видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва-Путину» и «ОК Live». — сказано на официальном сайте.

Вопросы начали принимать уже сегодня, 27 мая. Задавать их можно вплоть до окончания программы 7 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений получится из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0−40−40. Сделать это удастся только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков. Также отправить вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru или официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Добавим, это будет первое общение Владимира Путина с гражданами в таком формате с момента вступления на четвертый срок.