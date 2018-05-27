Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.67 +0.26 72.12 +0.11
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Названа дата прямой линии с Владимиром Путиным

Названа дата прямой линии с Владимиром Путиным

Южноуральцы смогут пообщаться с президентом.
сегодня в 12:27
  |  Политика

Ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет 7 июня в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства ответит на вопросы граждан. Организовано сразу несколько способов, как можно адресовать свое послание президенту.

- Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к Президенту, записав видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва-Путину» и «ОК Live». — сказано на официальном сайте.

Вопросы начали принимать уже сегодня, 27 мая. Задавать их можно вплоть до окончания программы 7 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений получится из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0−40−40. Сделать это удастся только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков. Также отправить вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru или официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Добавим, это будет первое общение Владимира Путина с гражданами в таком формате с момента вступления на четвертый срок.

Общество
Мелодия из песни ВИА «Ариэль» сопроводила Владимира Путина на церемонии возложения цветов
13.05.2018
Мелодия из песни ВИА «Ариэль» сопроводила Владимира Путина на церемонии возложения цветов
Политика
Владимир Путин подписал новые «майские» указы для правительства страны
08.05.2018
Владимир Путин подписал новые «майские» указы для правительства страны
Политика
Владимир Путин вступил в должность Президента России
07.05.2018
Владимир Путин вступил в должность Президента России
Политика
Инаугурация Владимира Путина пройдет в прямом эфире «Первого областного»
07.05.2018
Инаугурация Владимира Путина пройдет в прямом эфире «Первого областного»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинский зоозащитник спас умирающую лису и куницу
  
сегодня в 13:26
Челябинский зоозащитник спас умирающую лису и куницу
Политика
Названа дата прямой линии с Владимиром Путиным
сегодня в 12:27
Названа дата прямой линии с Владимиром Путиным
Происшествия
Златоуст затянуло черным дымом из-за пожаров
  
сегодня в 12:08
Златоуст затянуло черным дымом из-за пожаров
Хоккей
Овечкин вошел в десятку лучших за матч в плей-офф НХЛ
сегодня в 11:47
Овечкин вошел в десятку лучших за матч в плей-офф НХЛ
Происшествия
72-летний пенсионер ушел в гараж и пропал
сегодня в 10:59
72-летний пенсионер ушел в гараж и пропал
Общество
Движение по проспекту Ленина закроют ради велосипедистов
сегодня в 10:32
Движение по проспекту Ленина закроют ради велосипедистов
Общество
Южноуральский предприниматель 15 лет незаконно вырубал лес
сегодня в 09:21
Южноуральский предприниматель 15 лет незаконно вырубал лес
Общество
Православные южноуральцы празднуют День Святой Троицы
сегодня в 06:00
Православные южноуральцы празднуют День Святой Троицы
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6