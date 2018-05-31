/ В Челябинске принимают вопросы для «Прямой линии» с Владимиром Путиным

Всего в стране работает 4 колл-центра.

Больше 300 тысяч вопросов поступило на «Прямую линию» с Президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 7 июня. В стране функционирует 4 колл-центра в разных регионах. Одним из пунктов оказался Челябинск. Также вопросы принимают в Москве, Липецке и Екатеринбурге. Об этом заявили в эфире телеканала «Россия24».

Также поделиться своими проблемами можно на специальном сайте. Одно из обращений относится к ситуации на Урале.

Очевиден успех в развитии оборонно-промышленного комплекса, в то же время оставляет желать лучшего ситуация с экологией в России. Транспортная инфраструктура развивается в центральной части страны, а за Уралом новых проектов очень мало. Сможет ли оборонно-промышленный комплекс стать точкой роста для России? — говорится в обращении.

Напомним, 12 мая премьер-министр России подписал указ, по которому ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» включили в транспортную стратегию страны. Дорога свяжет между собой две уральские столицы и аэропорты. Проект должен быть запущен к 2025 году.

Планируется, что Уральская ВСМ станет частью трассы «Москва — Пекин». В период эксплуатации дороги рост валового регионального продукта может составить 1,37 триллиона рублей, дополнительные доходы в бюджеты регионов — больше 200 миллиардов.