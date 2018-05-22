Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.53 +0.59 73.33 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Стало известно имя первого заместителя министра экологии

Стало известно имя первого заместителя министра экологии

За 2 дня в ведомстве произошли большие кадровые перестановки.
сегодня в 09:48
  |  Общество

Перестановки в министерстве экологии Челябинской области не заканчиваются. Сегодня стало известно, кто будет первым заместителем нового главы ведомства. Назначить на эту должность решили Яну Куприкову.

Первым заместителем министра экологии Челябинской области назначена Яна Анатольевна Куприкова. — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Ранее Яна Куприкова исполняла обязанности министра экологии. До этого она руководила управлением охраны окружающей среды того же ведомства.

Напомним, 21 мая стало известно, что новым министром экологии региона стал Сергей Лихачев, заведующий кафедрой экологии ЧелГУ. Опыт работы нового министра экологии во вверенной ему сфере 34 года. Соответствующее распоряжение подписано губернатором.

Общество
Главу Миасса задержали как подозреваемого в превышении должностных полномочий
  
14.05.2018
Главу Миасса задержали как подозреваемого в превышении должностных полномочий
Политика
Владимир Путин вступил в должность Президента России
07.05.2018
Владимир Путин вступил в должность Президента России
Общество
Смотр парада Кремлевского полка состоится в день вступления в должность президента РФ
06.05.2018
Смотр парада Кремлевского полка состоится в день вступления в должность президента РФ
Общество
Неделя донора «без должности» проходит на Южном Урале
18.04.2018
Неделя донора «без должности» проходит на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Светлана
10:19, 22.05.2018
Ну вот,хоть кого-то знающего основы экологии назначили! А то прошлая министерша в двух ГОКах работала.Это, как волка в овчарню пустить.Таперь говорят в Калининградской области экологию "улучшает".

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Роддом в Магнитогорске временно закрыли после смерти двух новорожденных
сегодня в 11:07
Роддом в Магнитогорске временно закрыли после смерти двух новорожденных
Общество
Бегство кабана по челябинским улицам сняли на видео
  
сегодня в 10:52
Бегство кабана по челябинским улицам сняли на видео
Спорт
Япония и Голландия присоединились к странам-участницам Кубка губернатора по водному поло
сегодня в 10:29
Япония и Голландия присоединились к странам-участницам Кубка губернатора по водному поло
Происшествия
4-летнего мальчика обнаружили под поездом на железнодорожной станции Челябинска
сегодня в 10:24
4-летнего мальчика обнаружили под поездом на железнодорожной станции Челябинска
Общество
Стало известно имя первого заместителя министра экологии
сегодня в 09:48
Стало известно имя первого заместителя министра экологии
Общество
Движение на двух улицах закроют в Челябинске
сегодня в 08:06
Движение на двух улицах закроют в Челябинске
Происшествия
Иномарка улетела в кювет и зацепилась за дерево
вчера в 19:25
Иномарка улетела в кювет и зацепилась за дерево
Общество
Южноуральского восьмиклассника осудили за «минирование» школы
вчера в 18:36
Южноуральского восьмиклассника осудили за «минирование» школы
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6