/ Стало известно имя первого заместителя министра экологии

За 2 дня в ведомстве произошли большие кадровые перестановки.

Перестановки в министерстве экологии Челябинской области не заканчиваются. Сегодня стало известно, кто будет первым заместителем нового главы ведомства. Назначить на эту должность решили Яну Куприкову.

Первым заместителем министра экологии Челябинской области назначена Яна Анатольевна Куприкова. — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Ранее Яна Куприкова исполняла обязанности министра экологии. До этого она руководила управлением охраны окружающей среды того же ведомства.

Напомним, 21 мая стало известно, что новым министром экологии региона стал Сергей Лихачев, заведующий кафедрой экологии ЧелГУ. Опыт работы нового министра экологии во вверенной ему сфере 34 года. Соответствующее распоряжение подписано губернатором.