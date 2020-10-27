Владимир Мякуш стал куратором выборов в Госдуму в УрФО

Об этом стало известно на заседании Уральского межрегионального координационного совета «Единой России».

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Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш станет куратором выборов в Государственную думу от «Единой России» по Уральскому федеральному округу. Это стало известно сегодня, 27 октября, на заседании Уральского межрегионального координационного совета партии.



Своё назначение прокомментировал сам Владимир Мякуш. По его словам, такое решение стало полной неожиданностью, однако он готов выполнять поручения партии. Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящим выборам. Как рассказал Владимир Мякуш, работа по этому направлению началась.

«Сразу после окончания заседания мы переговорили с секретарями региональных отделений, входящих в Уральский МКС „Единой России“, о приоритетах в нашей совместной деятельности на ближайший период. Ожидается, что с 10 ноября профильная комиссия приступит к рассмотрению документов, связанных с проектами стратегий избирательных кампаний регионов, с планом подготовки предварительного голосования, которое является самым главным механизмом отбора кандидатов от нашей Партии, также подробно изучим возможные риски»,— подчеркнул Владимир Мякуш.

Отметим, что 13 ноября планируется провести заседание профильной комиссии. На нём будут рассмотрены документы, предоставленные региональными отделениями «Единой России» в УрФО.