«Важен голос каждого»: Владимир Мякуш принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

На избирательный участок председатель Заксобрания пришёл одним из первых.

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Сегодня, 27 июня, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш принял участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Свой голос политик отдал на избирательном участке, расположенном в челябинской гимназии № 90. Корреспондент медиахолдинга ОТВ также работала на участке.

В связи с эпидемией коронавируса на всех участках соблюдаются меры безопасности. И этот не стал исключением: на входе Владимиру Мякушу измерили температуру, выдали пакет с маской и ручкой, а документы проверяли, соблюдая необходимую дистанцию.

Отдав свой голос, Владимир Мякуш опустил бюллетень в специальную урну, а затем рассказал нашему корреспонденту о том, почему необходимо голосовать за поправки к Конституции.

«В жизни страны до 1 июля очень важный экзамен, очень важное мероприятие, посвящённое будущему Российской Федерации. Я сегодня проголосовал, выполнил свой гражданский долг и хотел бы сказать, что, наверное, как и я, многие ждут от голосования изменений, которые позволят сделать нашу страну единой, нерушимой, и эта процедура как раз поможет её такой сделать, если люди придут голосовать и поддержат внесение поправок»,— сказал Владимир Мякуш.

Также он отметил, что будучи представителем рабочей группы по подготовке поправок к Конституции может сказать, что сейчас самое главное — провести голосование максимально прозрачно и чисто.

«Чтобы не дать никому повода для провокаций, чтобы не было попыток усомниться в результатах волеизъявления народа. Голосование по поправкам для обеспечения безопасности здоровья граждан организовано в течение нескольких дней. Я воспользовался возможностью и пришел сегодня на участок для голосования. Призываю всех южноуральцев выполнить свой гражданский долг и высказать свою позицию по изменениям в Основной закон страны. Сейчас важен голос каждого»,— добавил председатель Заксобрания.

Также он отметил, что меры безопасности, подготовленные на каждом участке, очень важны, и они исключают даже малейшую возможность заразиться коронавирусом во время голосования.

Кроме того, параллельно с голосованием по поправкам идёт голосование о присвоении российским городам звания «Город трудовой доблести». В Челябинской области на это звание претендуют сразу два города — Челябинск и Магнитогорск. И, по мнению политика, оба города заслуживают этого звания.

«Я уже проголосовал, сделал свой выбор, и призываю всех южноуральцев сделать то же самое»,— сказал Владимир Мякуш.

Отдать свой голос за присвоение Магнитогорску и Челябинску звания «Город трудовой доблести» можно будет также на избирательных участках.