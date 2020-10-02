Владимир Мякуш может стать руководителем Заксобрания Челябинской области

Первое заседание депутатов состоится 8 октября.

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Сегодня, 2 октября, депутатское объединение челябинского отделения партии «Единая Россия» провело первое заседание. Его повестка была посвящена в основном организационным вопросам. В частности, были избраны руководитель фракции и его заместитель.

Кроме того, депутатское объединение определилось с кандидатурами, которые будет рекомендовать для избрания заместителями председателя Законодательного Собрания Челябинской области и руководителями комитетов.

«Руководителем депутатского объединения партии „Единая Россия“ избран Владимир Мякуш. Заместителем руководителя — Александр Лазарев. Юрий Карликанов избран председателем Совета руководителей депутатских объединений партии „Единая Россия“ в Челябинской области», — сообщили в Законодательном собрании Челябинской области.

Также было проведено голосование за кандидатуры для выдвижения на посты председателей комитетов Законодательного Собрания Челябинской области. Кроме того, депутатское объединение «Единой России» рекомендовало наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания области Олега Владимировича Цепкина.

Отмечается, что председатель регионального парламента, его заместители, председатели комитетов и их заместители будут избраны на первом заседании ЗСО, которое состоится 8 октября в очном режиме.