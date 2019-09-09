Владимир Мякуш прокомментировал, планирует ли он стать сенатором

Спикер Заксобрания подчеркнул, что решение ещё не принято.

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В Челябинской области идет активное обсуждение того, кто займет пост сенатора в Совете Федерации. Глава региона Алексей Текслер объявил свою «тройку сенаторов» еще в июле. В нее вошли председатель Заксобрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг.

После того, как Алексей Текслер победил в выборах губернатора Челябинской области, один из «тройки сенаторов» может занять место в Совете Федерации.

«Мы этот вопрос пока не обсуждали. Мне не поступало никаких предложений. Если и поступит, то я хочу сказать, что я человек команды. Как команда решит, так и поступлю», — подчеркнул Владимир Мякуш.

Отметим, что сейчас пост сенатора Челябинской области занимает Олег Цепкин, представитель от законодательного органа государственной власти Челябинской области, Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ранее вторым сенатором была Ирина Гехт, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области. С 11 июля она вступила в должность первого заместителя губернатора Южного Урала. Именно на ее место будет претендовать один из «тройки сенаторов».