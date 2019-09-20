Алексей Текслер назвал имя сенатора от Челябинской области в Совет Федерации

Претендентов было трое: Владимир Мякуш, Маргарита Павлова и Валерий Гартунг.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал кандидатуру на пост сенатора. Свой выбор он остановил на уполномоченном по правам человека в регионе Маргарите Павловой. О том, почему именно Маргарита Павлова, Алексей Текслер написал на своей официальной странице в «ВКонтакте».

«Вы ее хорошо знаете. Много лет она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и её жителей в Совете Федерации», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, что в июле Алексей Текслер объявил свою «тройку сенаторов». В нее вошли председатель Заксобрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Пост сенатора от законодательного органа госвласти сейчас занимает Олег Цепкин. Представителем от исполнительного органа государственной власти ранее была Ирина Гехт. 11 июля она приступила к исполнению обязанностей первого заместителя губернатора Челябинской области. Ее место займет Маргарита Павлова.