Назначен начальник управления капстроительства мэрии Челябинска

Его предшественник уволился по собственному желанию.

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В администрации Челябинска — очередные кадровые изменения. Новым начальником управления капитального строительства мэрии города назначен Василий Беспалов.

Образование он получил в ЮУрГУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Вуз чиновник окончил в 2011 году.

«Прошёл путь от разнорабочего на строительном участке до заместителя директора МКУ „Челябстройзаказчик“», — рассказал начальник управления информационной политики администрации Владимир Сафонов в своем телеграмм-канале.

Ранее, после увольнения прошлого главы капстроительства Евгения Пашкова, его обязанности исполняла Ирина Балашова.

Напомним, что это уже второе кадровое изменение в городской администрации за последние дни. Так, с 5 сентября обязанности председателя КУИЗО стала исполнять Светлана Шавлова, сменив на посту уволившегося по собственному желанию Сергея Чигинцева.