Фоторепортаж с вручения удостоверений новоиспеченным депутатам Заксобрания

Мандаты получили 30 слуг народа.

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Сегодня, 24 сентября, в здании Законодательного собрания Челябинской области прошла церемония вручения удостоверений депутатам нового, седьмого, созыва. Как проходила торжественная часть смотрите в нашем фоторепортаже.Пока, удостоверения получили 30 депутатов, выдвинутых по партийным спискам.От партии «Единая Россия» удостоверения получили Владимир Мякуш, Олег Голиков, Павел Киселев, Давид Альтман, Лена Колесникова, Олег Цепкин, Евгений Андреев, Максим Романов, Дамир Утарбеков, Александр Журавлев, Александр Лазарев, Юрий Карликанов, Евгений Илле, Андрей Еремин и Дмитрий Клеутин.От «Справедливой России» депутатами стали Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Владимир Бекишев, Павел Жолобов, Александр Долгушин.От партии КПРФ в Заксобрание области вошли Игорь Егоров, Константин Куркин, Сергей Нациевский и Арман Аракелян.От ЛДПР удостоверения получили Алексей Беседин, Евгений Рева, Оксана Астапенкова.От «Зеленой альтернативы» в ЗСО прошел Михаил Махов, а от «Партии пенсионеров» — Степан Фирстов и Владимир Владимирский.