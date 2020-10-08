«Времени на раскачку нет, прошу взять темп»: Алексей Текслер поприветствовал депутатов нового созыва Заксобрания региона

Первое заседание парламента Челябинской области состоялось сегодня.

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В Челябинской области сегодня, 8 октября 2020 года, состоялось первое заседание Законодательного собрания региона. Поприветствовал депутатов седьмого созыва губернатор региона Алексей Текслер.

В своей приветственной речи глава Челябинской области отметил, что прошедшая избирательная кампания была масштабной и напряженной. За 60 мандатов состязались 9 партий, в новом созыве их представлено 6.

«Тенденция к кадровому обновлению заметна на всех уровнях власти, я искренне поддерживаю южноуральцев в этом запросе на перемены. Областной парламент обновился почти наполовину, точнее — на 40 процентов. Приветствую сегодня всех, кто вступил на законодательную стезю», — обратился к депутатам Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что региону необходимо конструктивное взаимодействие между законодательной и исполнительной властью.

«Я всегда открыт для ваших идей и предложений. Надеюсь, что рабочие встречи станут для нас регулярной практикой. Вы можете обращаться к моим заместителям. Я уже поставил перед коллегами задачу наладить максимально продуктивную работу с обновленным составом Законодательного собрания. Но самое главное — поддерживать диалог с людьми, которые отдали за вас свои голоса на выборах. Коллеги, вы представляете различные муниципалитеты, партии, профессиональные сообщества, все эти различия должны работать в интересах людей, создавать правильный баланс при принятии решений. Для реализации наших планов, эффективной защиты интересов людей и области нам нужен работоспособный парламент, способный гибко реагировать на меняющуюся ситуацию, и у меня нет сомнений, что наш парламент именно такой», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер отметил, что времени на раскачку нет, ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина. Губернатор подчеркнул, что просит взять изначально высокий законодательный темп и не снижать его на протяжении пяти лет.