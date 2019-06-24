/ Депутаты Челябинска приняли отставку Владимира Елистратова

Врио главы города назначена Наталья Котова.

Депутаты Челябинской городской думы приняли отставку Владимира Елистратова. Решение было принято единогласно сегодня, 24 июня, на экстренной сессии гордумы. Временно исполняющим обязанности городского главы назначена Наталья Котова.

Депутаты городской думы приняли отставку Владимира Елистратова. Он написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы города Челябинска назначена Наталья Котова. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Как отметил на сессии городской думы глава Челябинской области Алексей Текслер, жителям Челябинска прямо сейчас нужны быстрые изменения, которые приведут к видимому результату. Это касается таких направлений как экология, дороги, аварийное жильё, ЖКХ, благоустройство, общественный транспорт, озеленение.

Работать чиновникам администрации Челябинска «как обычно» больше нельзя. Это, кстати, касается не только областного центра. Челябинск же имеет все необходимые ресурсы чтобы стать лучше: достаточный̆ бюджет, столичные функции, в городе будут проходить саммиты ШОС и БРИКС. И ещё. Очень важно — вернуть доверие жителей̆ города к власти. Если посмотреть на примеры успешного развития современных городов, ярких экономических и социальных рывков — все они сопровождались высоким уровнем такого доверия, реальной борьбой с коррупцией и вовлечением жителей в решение городских проблем. И этого точно сейчас не хватает в Челябинске. Но все можно исправить. — отметил на совещании глава Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, первая информация об отставке Владимира Елистратова появилась в воскресенье, 23 июня, однако тогда ее не подтвердили в администрации Челябинска. Функционер возглавил Челябинск в феврале этого года. Функционер заменил на этом посту Евгения Тефтелева, который также ушел по собственному желанию.