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/ Аппаратное совещание с Владимиром Елистратовым в прямом эфире

Аппаратное совещание с Владимиром Елистратовым в прямом эфире

Главы районов Челябинска доложат мэру о проделанной на прошедшей неделе работе.
сегодня в 17:21
  |  Общество

Традиционно мэр Челябинска проведет рабочее совещание с главами челябинских районов и руководителями подразделений администрации. Доклады прозвучат в прямом эфире.

Главы выступят с докладами градоначальнику о результатах своей работы за предыдущую неделю и планах на ближайшее время. Интернет-пользователи первыми могут узнать о важных событиях в разных уголках Челябинска и поручениях главы столицы Южного Урала.

Аппаратное совещание будет транслироваться на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного» 17 июня с 09:00 утра (по челябинскому времени).

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Есть вопрос
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