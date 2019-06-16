/ Аппаратное совещание с Владимиром Елистратовым в прямом эфире

Главы районов Челябинска доложат мэру о проделанной на прошедшей неделе работе.

Традиционно мэр Челябинска проведет рабочее совещание с главами челябинских районов и руководителями подразделений администрации. Доклады прозвучат в прямом эфире.

Главы выступят с докладами градоначальнику о результатах своей работы за предыдущую неделю и планах на ближайшее время. Интернет-пользователи первыми могут узнать о важных событиях в разных уголках Челябинска и поручениях главы столицы Южного Урала.

Аппаратное совещание будет транслироваться на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного» 17 июня с 09:00 утра (по челябинскому времени).