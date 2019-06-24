/ Владимир Елистратов подал заявление об отставке

Обращение функционера рассмотрят сегодня утром.

Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление в городскую думу об отставке по собственному желанию. Обращение градоначалника будет рассмотрено в десять часов утра.

До десяти часов будет собрана экстренная сессия гордумы, где определится ее дальнейша судьба. По информации ряда СМИ, временно исполнябщим обязанности главы Челябинска станет первый заместитель Владимира Елистратова Наталья Котова.

Слухи о возможной отставке Владимира Елистратова начались после критики работы мэра от главы региона Алексея Текслера. Информация об отставке функционера появилась в воскресенье, 23 июня.

Напомним, Владимир Елистратов возглавил Челябинск в феврале этого года, заменив на этом посту Евгения Тефтелева.