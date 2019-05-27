/ Копирование проекта сквера возле ЮУрГУ прокомментировал Владимир Елистратов

Скандал с благоустройством территории возник в социальных сетях.

Глава Челябинска Владимир Елистратов прокомментировал скандал с плагиатом проекта строительства сквера возле главного корпуса ЮУрГУ. По словам градоначальника, сейчас он не готов дать ответ по ситуации.

Не готов прокомментировать, это вопрос к администрации Центрального района, может быть. Не могу ответить, кто организовал плагиат. — рассказал сайту «Первый областной» глава Челябинска Владимир Елистратов.

Напомним, скандал с благоустройством сквера возник на прошлой неделе, когда активисты движения «Челябинский урбанист» заметили, что проект сквера возле университета оказался практически точной копией офисного двора в Чехии. В ответ на это архитектор Василий Важенин, компания которого «УралНИИСтромПроект» и выиграла тендер на создание благоустройства, подчеркнул, что в его фирме не скрывали копирование дизайна. Василий Важенин назвал это «реверансом» разработавшему оригинальный проект бюро.