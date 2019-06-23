/ Главе Челябинска Владимиру Елистратову пророчат отставку

Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня, 23 июня, подал в отставку. Об этом сообщили представители СМИ в телеграм-каналах.
Ну, вот, собственно, и всё. Елистратов всё. Говорят, даже пытался... не то, чтобы поторговаться, но... предложить свои услуги в новом качестве на новой работе. — написал в своем телеграм-канале журналист Дмитрий Моргулес.
В пресс-службе городской администрации не подтвердили отставку Владимира Елистратова. По словам начальника управления информационной политики администрации Челябинска Владимира Сафонова, он не располагает никакой информацией.
Друзья! У меня нет информации по отставке Елистратова. А если будет, то я её сразу выложу.— написал Владимир Сафонов.
Напомним, Владимир Елистратов возглавил Челябинск в феврале этого года. Функционер заменил на этом посту Евгения Тефтелева, который ушел по собственному желанию.
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