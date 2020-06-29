Владимир Бурматов проголосовал «ЗА» поправки в Конституцию

Депутат Госдумы отметил те, который касаются «зеленого блока».

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Депутат Госдумы Владимир Бурматов сделал свой выбор в голосовании по внесению поправок в основной закон страны. Известный зоозащитник и экоактивист отметил, что часть изменений часть из них станут подспорьем в деле, которым занимается «зеленый блок». Свою бюллетень он опустил в урну на избирательном участке в Челябинском профессиональном колледже № 2.

«Проголосовал сходил и вам рекомендую. За что проголосовал. За наш „зелёный блок“, конечно же: за ответственное отношение к животным, за экологическое образование и формирование экологической культуры, за обязанность Правительства проводить политику, направленную на защиту окружающей среды. За социальные поправки: за регулярную индексацию пенсий и социальных выплат. За суверенитет и независимость страны: неотчуждаемость территорий России и приоритет российского законодательства над международным. За национализацию элит: запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках для чиновников. За усиление роли граждан в управлении страной: передачу части президентских полномочий по формированию Правительства и контролю за силовиками Государственной Думе и Совету Федерации, которые непосредственно формируются гражданами. За сильного Президента и право Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года: наш Президент — это наше преимущество, и возможность принять участие в следующих выборах у него должна быть», — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Поддержал депутат также Челябинск и Магнитогорск в гонке за получение звания «Город трудовой доблести». Сбор подписей «за» присвоение этого статуса также организован на избирательных участках.

«Организовано все очень четко, безопасность превыше всего. Измерили температуру, предложили одноразовую ручку, санитайзеры, перчатки, маска, социальная дистанция, все как положено», — добавил Владимир Бурматов.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию проходит до 1 июля включительно — в этот день в России состоится Общероссийский день голосования. Изменения в Конституцию были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным и поддержаны Федеральным Парламентом, но в силу они вступят только после того, как будут одобрены гражданами России.