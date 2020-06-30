«Поправки касаются лично меня, моей семьи»: Герой труда РФ принял участие в голосовании

Константин Чуманов объяснил, почему важно посетить избирательный участок.

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В Челябинской области Герой труда Российской Федерации Константин Чуманов посетил голосование по внесению поправок в Конституцию. В Трехгорном Герой труда пришел на избирательный участок, поставил галочку, а после рассказал, почему важно принять участие в голосовании.

«Сегодня я нахожусь на избирательном участке, потому что поправки касаются лично меня, моей семьи, — поправки по здравоохранению, по индексации пенсий, о значимости человека труда, о нашем будущем — наших детях. Эти поправки касаются каждого человека, поэтому я сегодня здесь. Я отдал свой голос за эти поправки», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Герой Труда Российской Федерации Константин Чуманов.

Отметим, что Константин Геннадьевич Чуманов родился в Златоусте, в семье рабочих. Его родители трудились на Приборостроительном работе. Туда же работать пришел и Константин Чуманов. Благодаря его идеям, удалось упростить процессы по изготовлению магнитов из твердосплавной стали.