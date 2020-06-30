Ход голосования по Конституции проверил председатель областной общественной палаты

Николай Дейнеко посмотрел, как челябинцы голосуют на дому.

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Независимые наблюдатели от Общественной палаты области проверили ход голосования на дому. Именно там, как считают общественники, могут быть нарушения. Исполняющий обязанности председателя региональной палаты Николай Дейнеко лично посмотрел, как свой голос по поправкам в Конституцию на дому оставила инвалид первой группы Ольга Поповкина. Женщина — инвалид первой группы. Надомным голосованием с супругом воспользовались впервые.



«Мне сказали, пожалуйста, мы придем тогда, когда вам нужно, очень любезно и мило сказали, мы придем тогда, когда вам удобно. мы договорились на сегодняшний день. И вот процедура произошла. мы жители этой страны, мы за конечно, поправки нас очень волнуют, и радуют и мы хотим, чтобы все было как положено», — сказала Ольга Поповкина.

Николай Дейнеко проследил за легитимностью голосования на дому. Чтобы не было вбросов, а члены комиссии не давили на избирателей.

«Побеседовав с самими участниками голосования у меня есть понимание того, что для людей это, на самом деле комфортно, пожилого возраста, которые сегодня в силу того. что у нас коронавирусная инфекция да, еще пока есть да, они не могут выходить из дома, для их это очень удобная услуга»,— подчеркнул председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

После надомного голосования общественник отправился на ближайший участок Там Николай Дейнеко проверил безопасность и работу и соблюдение санитарных норм. Отметим, что обо всех выявленных нарушениях наблюдатели сообщают на официальном сайте общественной палаты.