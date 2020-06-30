Лидер областных студенческих отрядов проголосовал по поправкам в Конституцию

Юрий Болдырев оценил работу избирательных участков.

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В Челябинской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Свой голос оставил командир студенческих отрядов Южного Урала Юрий Болдырев. Накануне официальной даты голосования он пришёл на избирательный участок и вошёл в число трети избирателей. На избирательном участке Юрий Болдырев также оценил меры безопасности и работу комиссии.



«На моем участке все меры предусмотрены, перчатки, санитайзеры, маски, ручки индивидуальные даже остаются на память, в принципе, достаточно безопасно, что хорошо период был растянут на несколько дней. поэтому толкучки, очереди нет, соц дистанция соблюдается»,— отметил командир штаба студенческих отрядов Юрий Болдырев.

Проверил работу участков для голосования и член Совета Федерации Олег Цепкин. После осмотра, сенатор отметил важность участия в голосовании.

«Наша страна находится на историческом этапе, мы принимаем очень серьезные изменения в нашу российскую конституцию, с 93 года когда была принята конституция прошло уже столько лет, и столько изменилось в плане развития в нашей стране, и конечно эти изменения необходимы в реальной конституции», — подчеркнул Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Напомни, проголосовать по поправкам в Конституцию можно по 1 июля включительно. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера.