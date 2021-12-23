Вице-спикерами ЗСО Челябинской области стали Олег Гербер, Павел Шиляев и Павел Киселев

Депутаты областного парламента утвердили кадровые изменения на последнем в 2021 году пленарном заседании

23 декабря депутаты Законодательного собрания Челябинской области заполнили кадровые бреши в структуре регионального парламента: выбраны новые заместители председателя, ими, как планировалось, стали Олег Гербер, Павел Шиляев и Павел Киселев, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Последнее заседание ЗСО в 2021 году началось с решения кадровых вопросов. Во-первых, председатель областного избиркома Евгений Голиков наконец вручил мандат депутата ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву. Напомним, Таскаев, как член регионального партийного списка «Единой России», занял депутатское кресло, освобожденное в ноябре сложившим с себя полномочия Владимиром Мякушем.

Кроме того, в последние месяцы в Заксобрании оставались вакантными три должности вице-спикеров. Ранее председатель Заксобрания Александр Лазарев называл кандидатуры, согласованные с партиями и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Возражений от депутатов в ходе сегодняшнего заседания не последовало. Гендиректор АО «Обл-ТВ» Олег Гербер в должности зампредседателя будет курировать информационную политику. Руководитель Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев займется промышленной политикой. Павел Киселев стал вице-спикером на постоянной основе (то есть будет получать в ЗСО зарплату), в его ведении — аграрные вопросы, законодательство и госстроительство.

Наконец, депутаты утвердили еще одно кадровое назначение: председателем комитета по строительной политике и ЖКХ единогласно избран Алексей Денисенко.