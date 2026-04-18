Пригородный автобус №215 изменит маршрут на Северо-Западе Челябинска

Количество автобусов увеличат

С понедельника, 20 апреля, пригородный автобус № 215 Дарьино — Академика Сахарова начнет следовать по измененному маршруту и будет ездить чаще. Также маршрут переведут на регулируемый тариф, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Уточняется, что вместо Градского прииска автобус последует через Кардиоцентр по Новоградскому проспекту, улицам Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска, Татищева, Академика Макеева, Академика Королева и Университетской Набережной.

«Посадка на Чичерина в сторону Тополиной аллеи на остановке перед трамвайным кольцом, в сторону Дарьино — за трамвайным кольцом»,— уточнили в сообществе.

Количество автобусов на маршруте увеличат до трех. В часы пик они будут ходить каждые полчаса. В автобусах будут установлены валидаторы. Кроме того, маршрут будет отображаться на картах.

В первый рейс от Дарьино автобус будет отправляться в 5:50, от Академика Сахарова — в 6:00. Последний рейс от Дарьино — в 21:20, от Академика Сахарова — в 21:40.