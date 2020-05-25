Ленин оказался Надей! Курьёзный случай произошёл в приюте диких животных в Челябинске

Попугай с кличкой вождя — снёс яйцо.

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В приюте диких животных сняли на видео курьезный случай. Какое-то время назад сюда доставили попугая породы «корелла» с лысиной на голове. Ветеринары увидев прическу, прозвали пернатого — Лениным.

Но, ситуация резко поменялась. Лысина у Ленина заросла, и выяснилось, что это самка. Пол корелла стал очевиден после того, как птица снесла яйцо. Имя сразу же поменяли. Теперь пернатая зовётся Надей.

«У неё лысина на голове образовалась потому что гормональные нарушения, она созрела, решила стать мамой. А мужчины пока нет. Она выщипывает пёрышки чтобы уже делать гнездо», — рассказывает челябинский Айболит Карен Даллакян.

Правда, яйцо неоплодотворённое, поскольку попугая самца в приюте нет.

Теперь зоозащитники пытаются найти подходящего партнёра для самочки и просят всех, у кого есть самец корелла откликнуться.

Но, к пернатому мужчине есть требования: обязательно здоровый, желательного белого окраса, как и будущая жена, и, конечно, дальнейшее место проживания — в приюте.