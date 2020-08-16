Медведицу с медвежатами встретил под Миассом южноуралец

У мужчины хватило смелости заснять косолапых.

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Кого только не встретишь в лесах Челябинской области. И не всегда это милые белочки или безобидные ёжики. Недавно житель Миасса, возвращаясь домой после путешествия на Таганай, встретил двух медвежат. А затем увидел и маму малышей. Мужчине хватило смелости записать их на видео.

«Медвежата неподалёку от Михеевки. Они, естественно, были с мамой, она вышла за ними»,— рассказал автор видео Алексей Барсуков.

По его словам, сначала он даже не понял, кто перед ним, а затем присмотрелся и увидел диких животных. Они, в отличие от смелого оператора, не стали приближаться к людям и, услышав звуки, сразу же помчались прочь.

Увидев пост в социальных сетях, многие комментаторы восхитились смелостью автора, а некоторые местные жители ужаснулись «находке» и решили выведать у автора поста координаты, чтобы не столкнуться с хищниками.

«А можно, пожалуйста, по-конкретнее координаты, где вы видели медведей. Недавно живём в Михеевке, у леса. Страшно стало»,— написала пользователь Элина Петрова.

А кто-то даже написал, что больше в эти места ни ногой. Ведь не все такие смелые, каким оказался житель Миасса Алексей Барсуков.