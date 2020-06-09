На помощь голодающим животным на ферме на Урале пришла администрация Верхнего Уфалея

В Сысертский отдел полиции было направлено соответствующее обращение.

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Совсем недавно стало известно о том, что на оленьей ферме в Сысертском районе Свердловской области очень плохо обращаются с живущими там животными. Помимо оленей туристы обнаружили там медведя, который ютится в очень тесной и ржавой клетке без воды, а также верблюда, который лежал среди кучи гнилой моркови.

Девушка, обнаружившая животных, немедленно обратилась в правоохранительные органы, к депутату Госдумы, губернатору Свердловской области, а также к зоозащитникам.

Не стали бездействовать и ближайшие соседи Сысертского района — Верхнеуфалейский городской округ Челябинской области. Они отметили, что жители муниципалитета очень негативно отнеслись к данному факту жестокого обращения с животными.

«Администрация Верхнеуфалейского городского округа благодарит неравнодушных жителей за сигнал. В настоящее время в адрес начальника Межмуниципального отдела МВД России „Сысертский“ направлено письмо с просьбой провести проверку», — заявила пресс-служба администрации Верхнего Уфалея.

На данный момент известно, что завтра, 10 июня, представители фонда диких животных «Спаси меня» известного зоозащитника Карена Даллакяна отправятся на оленью ферму, чтобы лично зафиксировать факт плохих условий содержания животных.