«Важно успеть упредить увольнения»: Алексей Текслер прокомментировал объявленные президентом меры поддержки

Губернатор отмечает, что это снизит напряженность.

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15 апреля президент Владимир Путин провел совещание с правительством Российской Федерации в начале которого он обратился к гражданам страны. Так Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что такая программа безвозмездной финансовой поддержки малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, позволит упредить увольнения, снизит социальную и экономическую напряженность.

«Лучше для всех — государства, бизнеса, человека — обойтись, по возможности, без увольнений, развернуть программу по сохранению рабочих мест. Предложенный механизм в виде финансовой поддержки снизит социальную напряженность, повысит спрос, обеспечит платежи в приоритетных отраслях: пищевой промышленности, ЖКХ, энергетике, сфере услуг первой необходимости», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что запуск такой программы стал результатом совместной работы регионального и федерального правительств.

«Правительство Челябинской области обращалось с инициативой поддержки предприятий и сохранения рабочих мест к федеральному правительству. Мы видим, что нас услышали», — подчеркнул губернатор Челябинской области.

Президент в ходе совещания с кабинетом министров отметил, что к предприятиям, претендующим на поддержку, будет предъявляться требование — сохранение занятости не менее 90 процентов.

Если такое требование будет выполняться, то поддержка начнет оказываться с 18 мая, средства поступят в июне. Объем средств будет определяться исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.